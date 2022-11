Quella di oggi sarà una giornata importante per Dusan. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, dopo terapie e allenamenti personalizzati, oggi il test decisivo per misurare il grado di fastidio e dolore dato dalla pubalgia. In caso di test con esito positivo, l'attaccante serbo potrà essere aggregato alla squadra per la trasferta di Verona.