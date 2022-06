Un giorno potenzialmente chiave, quello di oggi. Per il Barcellona, ma di riflesso anche per la Juve. È prevista in giornata, infatti, l'assemblea dei soci del club catalano, dove in ballo c'è il piano di rientro del maxi debito. Ma che cosa c'entra, in tutto ciò, la Vecchia Signora? L'assise spagnola potrebbe portare a una svolta anche sul fronte Angel Di Maria, che sta sì valutando i passi avanti nei suoi confronti compiuti dai bianconeri, ma allo stesso tempo resta in attesa di un segnale da parte dei blaugrana, senza nemmeno escludere categoricamente un ritorno al Benfica.



I bianconeri, come sottolinea Il Corriere dello Sport, la loro parte l'hanno fatta: la proposta è stata alzata fino a quasi 7 milioni di euro netti, pur per un solo anno di contratto, nella speranza di affiancare il Fideo a Paul Pogba nella casella dei grandi colpi di mercato. Il "sì" dell'esterno argentino, però, evidentemente non dipende solo dalle mosse della Juve, che intanto non resta con le mani in mano. Per quanto riguarda le alternative, sono sempre più insistenti le voci riferite all'interessamento per David Neres dello Shakhtar Donetsk, a sua volta nel mirino del Benfica: in regia il suo agente Giuliano Bertolucci, che potrebbe rinsaldare l'asse con la Juve dopo l'operazione Kaio Jorge di un anno fa.