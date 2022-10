Sono stati giorni difficili per Leonardo, partito a sorpresa dalla panchina nele poi finito al centro delle voci di mercato che parlavano di un suo possibile addio allaa gennaio. Lo racconta La Stampa, secondo cui i rapporti con Massimilianonon sono particolarmente idilliaci, anzi, ma nonostante tutto il classe 1987 ha deciso di restare a Torino. Ad aiutarlo nella sua "missione" di ritornare al centro del progetto, in un certo senso, l'infortunio di Gleison, che di fatto gli riconsegna le chiavi della difesa almeno per i prossimi venti giorni.