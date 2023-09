Che fine ha fatto Paul? Sono giorni di silenzio e riflessione per il Polpo, sospeso lo scorso 11 settembre in via cautelare daldopo essere risultato positivo alsintetico in un controllo effettuato al termine del match alla Dacia Arena tra Udinese e. Un vero shock per tutto il mondo bianconero e naturalmente per il centrocampista francese, che sembrava essere finalmente sulla via del graduale ritorno in campo dopo i continui stop dovuti ai problemi fisici che lo hanno costretto a saltare pressoché tutta la scorsa stagione.Nessuna dichiarazione pubblica da parte sua, solo una snervante attesa (a casa, dove è seguito dal suo staff di fiducia, dato che per via della sospensione non può nemmeno allenarsi con i compagni alla Continassa). Non resta che aspettare giovedì prossimo,, giornata in cui presso l'Acqua Acetosa a Roma si sottoporrà alle, inizialmente fissate per il 20 settembre e poi rinviate a causa dell'indisponibilità del suo perito. Se venisse confermata la positività al testosterone - ricorda Tuttosport - si aprirà la fase istruttoria della Procura anti doping con: archiviazione, patteggiamento o processo davanti al Tribunale Nazionale. Con le relative tempistiche e con tutte le conseguenze del caso anche sul suo rapporto professionale con la Juventus, che di fronte a un'eventuale squalifica potrebbe valutare l'ipotesi di una