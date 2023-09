Sospeso lo scorso 11 settembre in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping - risultato positivo al testosterone sintetico dopo Udinese-Juventus - il Polpo attende i prossimi passi a casa e senza proferire pubblicamente parola. Giovedì prossimo, infatti, ci saranno le controanalisi, dopo lo slittamento di due settimane per l’indisponibilità del perito del giocatore. Se venisse confermata la positività al testosterone, si aprirà la fase istruttoria della Procura anti doping con tre scenari: archiviazione, patteggiamento o processo davanti al tribunale nazionale dell’antidoping, come ricorda Tuttosport.