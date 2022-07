Paulsi è infortunato al menisco laterale nel corso della tournée negli Stati Uniti della. Inizialmente il suo infortunio sembrava non fosse nulla di preoccupante fino al comunicato della Vecchia Signora in cui si annunciava una. Immediatamente il centrocampista ha fattoper sottoporsi a consulti medici in modo da decidere il da farsi. Con la possibilità diin modo da risolvere il problema a livello definitivo che incombe.Stando a quanto riferito da Tuttosport il consulto di Paula Lione è stato rimandato alla giornata di lunedì, quando il centrocampista sarà visitato dail guru che ha operato anche Zlatana maggio. Quindi lunedì è attesa la risposta ufficiale sull'eventuale operazione di Paul e sui tempi di recupero, stando alle peggiori indiscrezioni il centrocampista potrebbe anche fare ritorno in campo nel 2023.