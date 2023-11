Da un infortunio a, potrebbe emergere unaper la. Va sottolineato che si tratta di un imprevisto che Massimilianoavrebbe preferito evitare. Tuttavia, la realtà ha la meglio sui desideri, costringendo il tecnico bianconero a fare i conti con la costola incrinata del suo centrocampista di riferimento, capitano nell'ultima partita contro il, durante la quale ha subito l'infortunio in uno scontro. È degno di nota il notevole stoicismo dimostrato da Locatelli, che ha continuato la partita nonostante l'incidente avvenuto nei primi minuti di gioco. Il giorno successivo, si è recato al raduno della Nazionale a Coverciano, dove gli è stata diagnosticata una" della decima costola. Non mancano commenti poco ortodossi sui social, ma è più opportuno concentrarsi sull'attualità, ossia sulle scarse probabilità di recupero di Locatelli in vista della sfida con l'Inter domenica sera, considerando che l'allenamento separato di ieri è stato caratterizzato da persistente dolore.- La soluzione più probabile, al momento, sembra essere, piuttosto che l'utilizzo immediato di, completamente recuperato da un fastidio al ginocchio, potrebbe ricoprire il ruolo di mezzala insieme a. Questo recupero è di particolare importanza, considerando la carenza di opzioni sulle fasce, dato l'indisponibilità dia causa di un riacutizzarsi di un precedente infortunio muscolare. I tempi di recupero si allungano anche per, il quale, a causa di un problema muscolare alla coscia subito in, mira a tornare a inizio dicembre. Nelle risposte ai fan sui social della Juventus, Danilo ha citato Juve-Inter come una delle partite più emozionanti in bianconero, sottolineando l'importanza della vittoria contro l'Inter dell'anno scorso nonostante l'assenza di un trofeo in palio o la conquista del campionato.