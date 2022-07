Tra riflessioni e possibili rilanci, i prossimi giorni saranno decisivi.Non è più escluso, secondo La Stampa. Se soltanto pochi giorni fa, dopo l'assalto del, i bianconeri sembravano già rassegnati all'idea di dover salutare il difensore olandese, adesso la situazione fa sorridere un po' di più la Vecchia Signora, che dopo gli ultimi colloqui ha ritrovato un pizzico di speranza: non sarà semplice andare avanti insieme, ma nemmeno impossibile, visto chePrima di imboccare con convinzione strade alternative, del resto, la Juve vorrebbe provare a ripartire dalle certezze, una delle quali è rappresentata proprio da De Ligt. Ciò non significa che i bianconeri non siano attenti su altri profili - Gleisonsu tutti, dopo la partenza di Kalidou Koulibaly in direzione Londra - "che però possono attendere oppure... cambiare etichetta: non più controfigure del giovane olandese, ma successori del totem Giorgio", un pilastro che effettivamente la Signora, al di là della questione De Ligt, si era messa in animo di rimpiazzare a dovere.