E' arrivato con un passo felpato, diretto, ma senza divisa d'ordinanza: maglietta e pantaloncini li aveva indossati al mattino, quando (tra i primi) è arrivato per il primo giorno dell'era Allegri.ha aspettato che si concludesse il deflusso di compagni, giornalisti e tifosi per arrivare con calma al. Pochi minuti dentro, tanti sorrisi e scherzi all'esterno, segno comunque di buon umore. In pochi immaginavano che in realtà stava per scegliere, insieme alla Juve, la strada più dura: quella dell'operazioneDunque, Arthur si opererà. Avrebbe potuto farlo in estate ma ha puntato sul lavoro specifico, provando a superare il dolore con l'aiuto di preparatori personali e presentandosi in buona forma al ritiro scattato ieri. Ritiro che è stato anche il vero test, quello definitivo e che l'ha proiettato verso l'intervento. Quando torna? Magari proverà a rientrare già poco prima di ottobre, in un paio di mesi di riposo, riabilitazione, ritorno all'attività. Ecco, quest'ipotesi può cambiare - e forse sta già cambiando - gli scenari del mercato della Juventus: l'obiettivo Locatelli resta a prescindere, ma se il brasiliano dovesse optare per un "arrivederci" forzato, a quel punto un'altra cessione a centrocampo () inizierebbe a vacillare.