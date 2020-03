Dal massimo di 1,59 euro al minimo - in 52 settimane - toccato nella giornata di oggi. La Juve crolla in Borsa: non è la prima volta, non sarà l'ultima, ma resta comunque da segnalare. Meno 4,16% per la società bianconera, che chiude la giornata con l'ennesima perdita dell'ultimo periodo. A oggi, un'azione di Madama vale 0,81 euro.



LA GIORNATA - Un calo che è stato netto, analizzando il grafico odierno fornito da Calcio e Finanza. Coronavirus, incertezza sulle partite (comunque a porte chiuse) e gli ultimi risultati sono stati i fattori scatenanti: il calo è stato servito da un piatto fatto di poca pazienza e niente fiducia. Soltanto negli ultimi 20 giorni, le azioni hanno perso il 34,7% del loro valure: a San Valentino si volava oltre l'1,2 per azione, oggi siamo ben sotto l'1. Ed è una caduta grave, considerando le tempistiche di appena tre settimane.



CAPITALIZZAZIONE - Resta in calo chiaramente anche la capitalizzazione di mercato: secondo C&F, da 1,65 miliardi è scesa a 1,07 miliardi. Bruciati oltre 580 milioni di euro nell'ultimo periodo. Chiaramente, non è un problema sofferto solo dalla Juventus: nello stesso periodo, la Lazio ha perso il 26% del valore; in rialzo la Roma, che ha guadagnato invece il 12,6%. Il motivo? La cessione del club.