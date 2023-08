Ed ecco perché le priorità al momento sono proprio le uscite. D'altronde, la rosa bianconera è ancora troppo ampia, considerando anche l'esclusione dalle coppe europee. Quella che inizierà domani sarà una settimana molto importante, l'obiettivo della Juve è chiudere molte trattative che si stanno portando avanti da tempo.30 MILIONI IN BALLO - A partire dasono previsti, scrive Tuttosport, contatti importanti già oggi per cercare di definire la formula dell'operazione; il giocatore sta riflettendo sulla proposta quadriennale del club monegasco. C'è poi la trattativa con il Genoa pecon il difensore che potrebbe accasarsi ai rossoblù in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni per 10 milioni totali.Non è finita qui però perché negli appuntamenti in agenda c'è anche l'incontro con l'Udinese per formalizzare il trasferimento diin prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della Juve. Giorni importanti anche per capire il futuro di tre giovani, Facundo Gonzalez, che domani svolgerà le visite mediche e sarà poi girato in prestito,, cercato anche dal Frosinone oltre che dalla Salernitana. Senza dimenticare la situazione di Luca Pellegrini. Il mercato in uscita può finalmente sbloccarsi.