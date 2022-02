Paulo Dybala ha dovuto saltare per infortunio le ultime due partite della Juventus: la sfida contro il Villarreal di Champions League e la partita di ieri in campionato contro l'Empoli. Tuttavia quelli che ci aspettano saranno giorni fondamentali per il futuro della Joya: tra rinnovo e rientro in campo. Il dato sicuramente non è dalla parte dell'argentino con la Vecchia Signora che in 10 partite senza il suo numero 10 ha vinto per otto volte, pareggiato una e persa una soltanto: la sfida contro il Napoli.



SI PUÒ FARNE A MENO? - La Juventus ha vinto senza la Joya anche molti big match, si pensi a Roma, Lazio, Chelsea e Zenit. Trovando sempre una valida alternativa per l'assenza del suo numero 10. Tuttavia la Joya è un grande leader per lo spogliatoio di Madama e il suo primo desiderio sarebbe quello di restare. Restare? Sì perché il suo contratto è in scadenza a giugno del 2022 e i top club europei potrebbero farsi sotto per portarlo via dalla sua Vecchia Signora a zero. GIORNI CHIAVE- Lo stesso Maurizio Arrivabene aveva più volte dichiarato che si sarebbe discusso il rinnovo di Dybala a fine febbraio, solo dopo il Consiglio di Amministrazione che si è svolto negli scorsi giorni. Ora è tutto pronto, la Juventus gli offrirà un ingaggio simile a quello di Dusan Vlahovic. Spetterà a Paulo insieme a Jorge Antun, il suo agente, decidere se rinnovare e continuare la sua storia d'amore con la Vecchia Signora o se trasferirsi. Un conto alla rovescia quello per scoprire quale sarà il futuro di Dybala e per rivedere la Joya in campo, con la maglia numero 10 della Juventus.