Giorni caldi, caldissimi per il mercato della Juventus. In entrata e in uscita sono diversi i fronti che tengono impegnati i dirigenti bianconeri, con anche qualche ritorno in sospeso, come quello di Alvaro Morata. Secondo quanto riporta La Stampa, Federico Cherubini e gli uomini di mercato starebbero lavorando "in gran segreto" per provare a riportare il centravanti spagnolo a Torino. Un obiettivo da tempo, anche se l'attenzione su di lui potrebbe essere posticipata di qualche settimana e l'affare entrare nel vivo solo da agosto in poi, con buona parte del mercato già alle spalle.