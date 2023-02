dove i PM Marco Gianoglio, Mario Bendoni e Ciro Santoriello hanno depositato presso il Gup gli atti integrativi. Questo fa scattare il: tra 27 giorni infatti si terrà l'udienza preliminare dell'inchiesta della Procura di Torino suidella Juventus dal 2018 al 2021. Il prossimo 27 marzo lae gli altri 12 indagati per cui è stato chiesto il rinvio a giudizio tra cui Pavel, Maurizio, Fabiol’avvocato Cesare Gabasio ed Andrea Agnelli si troveranno davanti al Gup Marco Picco. Queste le accuse mosse dai magistrati: manipolazione del mercato, false comunicazioni sociali, ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza ed emissione di fatture false. I PM hanno analizzato e messo nel mirino il cosiddettoIeri sono stati depositati i famosi atti integrativi. Un blocco di circa mille pagine. Tra le altre contiene le audizioni più recenti, compresa quella che ha visto protagonista Paulo, riascoltato a Roma la scorsa settimana dalla Guardia di Finanza di Torino sul tema della seconda manovra stipendi. Nelle ultime settimane i pm di Torino hanno ascoltato anche l’ex dirigente bianconero Maurizio Lombardo, ora alla Roma, e Rolando, centrocampista della Fiorentina ex Juventus.Per quanto riguarda l'ambito sportivo invece, la Juventus domani presenterà il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Come riferisce Calciomercato.com, contro le penalizzazione di 15 punti in classifica inflittagli per il caso plusvalenze. La Juve ha deciso di presentare il ricorso proprio nell'ultimo giorno utile dalla produzione della sentenza avversa.