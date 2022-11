La Juventus attraverso un comunicato ufficiale ha reso noti alcuni dati riguardo al numero di visitatori e tifosi che hanno preso d'assalto l'Allianz Stadium in questi giorni di festa. Stesso discorso ovviamente per tutto il quartier generale bianconero, dal museo alle aeree riservate ai fan. Di seguito il comunicato della società.'Sono stati giorni intensi e carichi di soddisfazione per lo Juventus Museum, letteralmente preso d'assalto nei giorni del ponte del 1 novembre. Tantissimi i visitatori, che hanno preso letteralmente d'assalto le sale del Museo bianconero sfruttando i giorni di festa.Tremila, per la precisione: un dato destinato a crescere ancora, se si considera che domani si gioca Juve-PSG e l'Allianz Stadium sarà sold-out.Fra loro, il 75% (oltre 2200 persone) ha scelto di emozionarsi con l'Allianz Stadium Tour, andando alla scoperta del teatro delle partite casalinghe dei bianconeri.Cinque giorni, si diceva, belli e intensi, con una media di circa 600 visitatori al giorno e con punta di 807 raggiunta nella giornata di domenica'.