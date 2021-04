Svanito. Come se non fosse successo nulla. L'effetto in Borsa della Superlega non tocca più i conti della Juventus, che nella giornata di oggi di Piazza Affari ha un 'più' non certamente atteso. Dopo il caos degli ultimi giorni, più la vittoria con il Parma, i bianconeri trovano solidità e un valore positivo: oggi si è chiuso a +0,66%. E le azioni del club di Agnelli hanno lo stesso valore di una settimana fa, quando le voci sul terremoto Superlega erano appunto solo voci...