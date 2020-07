1









Finalmente un'altra giornata positiva. Dopo due chiusure non esattamente felici, Piazza Affari chiude la settimana con il segno più: la Juventus ha infatti concluso questo venerdì con 0.84 punti percentuali in più. Lo spread tra BTP e Bund risale invece a 170 punti base. Tra i titoli chiudono in positivo Stimocroelectronics (+4.81%), Interpump Group (+3.22%) e Mediobanca (+2.55%). La Borsa italiana, in generale, chiude a 1.34 punti percentuali in più.