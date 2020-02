Chiude in picchiata il titolo in Borsa della Juventus che al termine della giornata di oggi è stato uno dei peggiori sul listino di Piazza Affari. ​Il club bianconero ha chiuso a -11,83% a 1,0060 euro per azione, con capitalizzazione di mercato a 1,34 miliardi di euro. Il titolo è così vicino a scendere sotto quota 1 euro per azione, eventualità che come scrive Calcio e Finanza non si verifica dal 2018.Tre le cause della caudata in Borsa del club bianconero, che segue quella di Piazza Affari fortemente penalizzata dall'emergenza sanitaria esplosa nel weekend, gli operatori hanno anche reagito alla presentazione della relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 2019, pubblicata venerdì dopo la chiusura della Borsa. "Il primo semestre dell’esercizio 2019/2020 si è chiuso con una perdita di € 50,3 milioni che evidenzia una variazione negativa di € 57,8 milioni rispetto all’utile di € 7,5 milioni dell’analogo periodo dell’esercizio precedente". Il -11.83 registrato oggi in borsa è l'undicesimo peggior risultato in termini di percentuale da quando la società è quotata.