Giornata negativa, invece, sul fronte. Ieri il Valencia di Rino Gattuso si è eclissato (forse) in maniera definitiva. Al momento per il brasiliano non ci sono prospettive di ingaggio soddisfacenti per lui e per i vertici juventini. E ciò condiziona non poco il mercato di Federico Cherubini, considerato che anche sul fronte Rabiot non si segnalano passi in avanti sostanziali. Nonostante un accordo virtuale con il Manchester United intorno ai 20 milioni di euro