La Juventus eliminata in Champions League per mano del porto fa crollare il titolo in Borsa. Vittoria per 3-2 quella dei bianconeri, trascinati da Chiesa, che non è bastata ad avere la meglio sugli uomini di Conceicao in termini di qualificazione. E in apertura, a Piazza Affari, il titolo del club juventino sta facendo registrare -6,5%. Era andata peggio due stagioni fa, quando ai quarti, dopo il ko contro l'Ajax, il titolo aveva registrato un -22,96%.