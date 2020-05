Giornata di tamponi in casa Juve. Sono stati effettuati dopo la quarta seduta di allenamento collettiva alla Continassa e, come da protocollo bianconero, verranno comunicati esclusivamente i casi di positività, lasciando all'assenza di notizie la negatività di tutto il gruppo, e di conseguenza anche un sorriso. Ma la Juve si allena, ha ripreso ormai da qualche giorno a pieno organico con Sarri che si prepara alla ripresa gestendo l'alternanza tra allenamenti a gruppi e sedute individuali. Ha tutta la rosa a disposizione, nonostante qualche differenza di condizione e di allenamento. Ronaldo e Chiellini, per esempio, seguono un programma personalizzato, che consente loro di trovare la condizione fisica ideale. Stessa cosa Demiral, che deve recuperare dall'infortunio al crociato.



