Giornata di ritorni. Sarà speciale quello di Samuel Iling Junior in Inghilterra, sottolinea la Gazzetta: cresciuto a Londra, proprio da lì ripartirà per prendersi minuti nella Juve dopo il lungo stop per il brutto trauma contusivo/distorsivo alla caviglia destra rimediato dopo un’entrataccia di Di Francesco a Lecce. Lui, ma non solo: in campo dovrebbe esserci anche Marley Aké, che non gioca una partita da luglio, quando rimediò una frattura composta del terzo distale del perone di destra nell’amichevole estiva contro il Real Madrid.