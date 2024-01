Juve, le 5 notizie di oggi, domenica 14 gennaio 2024

Entra nel vivo il mercato dellae quella di oggi è stata una giornata decisiva in più di un senso per il club bianconero.La giornata si presenta ricca di sviluppi contrastanti per lasul fronte del mercato. Se da un lato si registra una trattativa conclusa con successo, dall'altro ne emerge una che procede a passo lento, mentre un'altra, inaspettatamente,La, nel frattempo, è avvolta da un clima positivo, con Massimilianoche sorride dopo l'ultimo allenamento in vista dell'incontro con il Sassuolo. La giornata si configura così come un susseguirsi di accelerazioni e frenate, mantenendo alta l'attenzione sulla Juventus e le sue dinamiche di mercato.Lunedì di vigilia e lunedì di Osservatorio Romano. Saremo in diretta domani dallecon Marcello Chirico e Cristiano Corbo per le ultime di mercato e un ampio pre partita.