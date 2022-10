In attesa di notizie ufficiali da parte della, è La Gazzetta dello Sport a fare nuovamente il punto sul percorso di recupero di Paul, che proprio oggi dovrebbe passare attraverso una tappa fondamentale: in giornata, infatti, il centrocampista francese dovrebbe tornare a riassaporare il piacere di allenarsi insieme ai compagni, che in queste ore hanno in programma unadopo la ripartenza post derby di ieri. Alla, naturalmente, vige la massima prudenza sui tempi dell'effettivo rientro del Polpo, dopo i tanti problemi degli ultimi mesi che rendono il suo ritorno in gruppo tutto tranne che un dettaglio: molto, infatti, dipenderà da come il classe 1993 reagirà ai carichi di lavoro via via maggiori.Paul, comunque, ha voglia di tornare protagonista, di aiutare i bianconeri a risalire in classifica, memore della clamorosa rimonta scudetto del 2015-16. Il centrocampista ci crede, ma sa che per la scalata è necessario fare un passo alla volta. Anche per la sua, di scalata, che potrebbe iniziare dalla partita con ildel prossimo 25 ottobre: se non sarà quella sarà una delle successive, Lecce, PSG o Inter, con lo sguardo puntato anche alper cui ora in- dove lo descrivono come "determinato" a entrare nella lista dei convocati per la sfida diin Portogallo - sono molto più ottimisti sulla sua presenza.