La giornata decisiva potrebbe essere quella di oggi. Secondo quanto riportato da La Stampa, è previsto nelle prossime ore l'incontro fra Cristianoe Aurelio, fondamentale per il ds per liberarsi dale raggiungere ladopo una lunga attesa. Sul tavolo anche il nome di Piotr, che potrebbe diventare bianconero per 30 milioni di euro; un'ipotesi, quest'ultima, che alla Continassa avrebbero però già respinto, vista l'abbondanza di giocatori a centrocampo.