JUVE, COME STANNO LOCATELLI E CHIESA: CI SARANNO CON LA ROMA?

Si avvicina il grande match all'Allianz Stadium tradomani sarà vigilia con le parole dei due allenatori in conferenza. Già oggi però, si prospetta una giornata determinante in vista della gara. Dopo l'allenamento odierno infatti, si capirà davvero chi sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per l'ultima partita dell'anno. Da Chiesa a Locatelli e Alex Sandro, ecco come stanno e cosa filtra.Mentre Alex Sandro salterà sicuramente la sfida contro i giallorossi, b. Ieri si sono allenati parzialmente in gruppo. Riscaldamento con i compagni e poi, al momento degli esercizi tattici e delle partitelle, differenziato. Un ulteriore passo avanti verso il pieno recupero visto che nella seduta di questa mattina, riferisce Tuttosport,Per Chiesa (fastidio al tendine rotuleo) si tratta di un ritorno dopo aver saltato per precauzione la trasferta di Frosinone, per Locatelli (forte contusione muscolare dell’obliquo interno destro) invece l’infortunio è capitato proprio allo Stirpe.