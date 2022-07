Potrebbe arrivare presto la soluzione al problemain casa. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, è previsto per oggi un contatto tra l'entourage del centrocampista gallese e la dirigenza - Cherubini e Arrivabene sono rimasti a Torino -, per trovare un accordo sulla risoluzione del contratto. Ad oggi, rimane la distanza sulla buonuscita, distanza che si spera di colmare già da oggi, in questo senso sono ore decisive, le prossime.