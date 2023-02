Serata difficile per Dusanin. E altra bocciatura per lui dai giornali in edicola oggi. "Perde tanti duelli, pare scoraggiato da una squadra che non lo accompagna e non gli butta palla nei denti. Lo sfogo di un tiro nel finale: alto", scrive La Gazzetta dello Sport che gli attribuisce un 5 in pagella (e lo etichetta come il peggiore dei suoi), come Il Corriere dello Sport: "Inesistente l'intesa con, ma le colpe sono soprattutto sue. Dovrebbe tenere almeno palla per dare fiato e far salire la squadra, ma Nikolaou lo anticipa regolarmente".Mezzo voto in più da parte di Tuttosport: "Frenetico e nervoso, segna un gol in netto fuorigioco ma non riesce mai a essere incisivo: ci si aspetta di più da mister 80 milioni", mentre noi de ilBianconero.com gli abbiamo concesso la sufficienza: "Il 6 è più per la fiducia e per la determinazione che ha messo in campo. Si è però visto poco nell'area di rigore avversaria, senza mai creare minacce alla difesa di casa".