Gloria anche per Adriennel match di questa sera tra. Il centrocampista della, schierato nell'undici titolare, ha segnato il gol del momentaneo 8-0 dei suoi al 63', mettendo dunque il suo nome sul lunghissimo tabellino dei marcatori. Per lui, in generale, una buona prova, pur contro un'avversaria in palese difficoltà ed evidentemente inferiore dal punto di vista tecnico. Il classe 1995 ha lasciato il campo un paio di minuti dopo la sua esultanza. Sensazioni positive anche da parte di Youssouf, il classe 1999 del Monaco che Cristianosta seguendo da tempo in chiave mercato: una rete anche per lui, al minuto 37.