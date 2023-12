Lascenderà in campo alle 20.45 contro la Roma. Kenanè fresco di primo gol in Serie A nell'ultima giornata contro il Frosinone, ma Massimiliano Allegri gli darà un'altra occasione? Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport sarebbe in ballottaggio con Federico Chiesa per una maglia da titolare con l'azzurro al momento favorito.