La Juventus sarà in campo domani alle 20.45 per la gara contro il Lecce al Via del Mare. Giocherà Kenan? Il tecnico della Juventus Massimilianoin conferenza stampa ( QUI l'integrale) ha risposto cosi:"Sono rimasti in tre. Vlahovic-Yildiz-Milik. Di tre ne giocano due. Milik sta molto bene, ha fatto 3 gol in Coppa Italia, è entrato bene e ha fatto bene. Abbiamo partite importanti. A prescindere da chi gioca, chi entra fa la differenza. Danno un sostegno e un aiuto importante a chi gioca dall'inizio".