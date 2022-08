Massimilianoha presentato oggi in conferenza stampa la gara in programma a Marassi domani sera alle 20.45 ( QUI l'integrale). Ha parlato anche della situazione legata ad Adriensciogliendo anche i dubbi della viglia. Queste le sue parole:"​Domani Rabiot gioca. L'anno scorso ha fatto una stagione importante. Su mercato e giocatori è normale che possano partire, delle società esterne vadano a chiedere la disponibilità di un calciatore, anche alla stessa società. Rabiot ha fatto una stagione importante, per le caratteristiche e le qualità che ha. L'ho sempre considerato alla Juventus. Era squalificato e non poteva giocare. Domani abbiamo due acquisti, siamo un pezzetto avanti".