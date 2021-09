quelle pubbliche in conferenza stampa, che seguono gli sfoghi di spogliatoio, hanno un obiettivo preciso. Quale? ​Allegri non ce l’ha con i giovani o con qualche giovane, però questa Juve ha un grave problema di leadership a centrocampo e anche più in su. E lui continua a mandare messaggi ai suoi giocatori per stimolarli duramente. Vuole carattere, giocate, idee e soprattutto personalità: li martella in campo, in spogliatoio e durante le conferenze stampa. Come scrive Tuttosport, c'è un motivo dietro alle parole pubbliche così forti: "Le parole che un allenatore usa in tv sono sempre dirette anche alla squadra, che Allegri sa benissimo essere davanti alla televisione".