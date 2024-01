Mattia De Sciglio

Una lunga, ricca stagione e non si può non tenere conto degli infortuni. Anche la, come le altre squadre, è chiamata a correre ai ripari per gli intoppi fisici e gli imprevisti dettati dalle condizioni dei calciatori. Ebbene:, e in questo momento sa bene di potersi permettere poche defezioni. I punti contano troppo.Ma quali giocatori sono rimasti fuori per la prossima partita? Al momento, la Juventus ha due giocatori fuori per infortunio. Ecco di chi si tratta:Mattiae Moisesono gli indisponibili di Allegri a causa di un infortunio. Qui trovate la parte relativa agli squalificati. De Sciglio sta recuperando da una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.Il giocatore si è infortunato nello scorso 3 maggio, durante Juventus-Lecce. Dopo l'operazione ha iniziato immediatamente l'iter riabilitativo.Al momento non si conoscono i tempi di recupero di Mattiasi è fermato nuovamente per un infortunio alla tibia, che continua a tormentare l'attaccante. Alla vigilia di Genoa-Juve, a metà dicembre, Allegri aveva parlato di 4 settimane per rivederlo.Kean sarà valutato di giorno in giorno, finché non si sentirà in grado di tornare con la squadra.