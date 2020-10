Come racconta Repubblica, sul caos dei giocatori che hanno rotto la bolla, il rischio più grande, ora, è che uno di questi giocatori risulti ora positivo al terzo tampone. Tutti i contatti stretti delle ultime ore dovrebbero quindi mettersi automaticamente in isolamento e gli stessi calciatori rischierebbero prima di tutto una denuncia penale per la violazione delle indicazioni sanitarie. In caso di negatività potrebbero limitarsi a riceve una multa fino a 1000 euro, ma il fastidio in casa Juve rimane altissimo.