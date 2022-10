A meno di 48 ore dal derby contro il, ennesimo spartiacque di una stagione che appare già compromessa alla luce dei risultati in Serie A e in Champions League, continua a far discutere tra i tifosi la scelta delladi mandare la squadra in, ritiro diventato particolarmente "soft" essendo di fatto cominciato questa mattina e non, come pensato in un primo momento, subito dopo il ritorno dalla drammatica - sportivamente parlando - trasferta in Israele.- E come se l'aria nell'ambiente non fosse già abbastanza pesante, ecco che a complicare ulteriormente la situazione si è aggiunto unche i tifosi non hanno di certo accolto con piacere: pare infatti che nello spogliatoio non tutti fossero d'accordo con la scelta categorica del club bianconero e di Massimilianodi "trincerarsi" alla Continassa, condi fronte all'annuncio dei vertici societari, di fronte al quale non c'è stato margine di trattativa se non per gli infortunati (Angelcompreso), lasciati liberi di decidere come comportarsi. La "missione" di ricompattare il gruppo ritrovando l'orgoglio di indossare la maglia della Juve, insomma, non è partita nel migliore dei modi. Sabato, sul campo poco distante dello Stadio Olimpico, si capirà se il "ritirino" - così come è già stato battezzato - avrà dato i suoi frutti.