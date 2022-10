Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il, Massimilianoha chiarito anche la posizione dei giocatori delladi fronte alla scelta del. Ecco le sue parole: "Assolutamente no, non c'è chi ha rifiutato. Voci infondate. La squadra non ha mai chiesto di non fare il ritiro, sappiamo il momento e soprattutto siamo rientrati mercoledì, alle 6, abbiamo fatto allenamento quando siamo arrivati e poi la mattina alle 10 eravamo in campo. Siamo concentrati nel volerci tirare fuori da questa situazione, che non è bella e non possiamo farlo con una partita, ma facendo risultato".