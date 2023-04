Nuova occasione per Leandro Paredes, che è atteso da titolare contro il Sassuolo per provare a dare segnali positivi in una stagione tra mille difficoltà per l'argentino. Con l'ex psg in campo dal primo minuto, la squadra ha ottenuto pochissime vittorie. In Champions, su 5 gare, solo il successo con il Maccabi in casa mentre in campionato, la vittoria è arrivata soltanto con lo Spezia anche se il giocatore uscì dopo 45 minuti. In alcune delle sconfitte più significative, come quelle con il Monza, Paredes era titolare.