La Juventus e l'Inter si stanno confrontando a distanza per provare a portare in Serie A a parametro zero il centrale difensivo oggi in scadenza con il Borussia Monchengladbach, Matthias Ginter.



Le parole a Sky Deutschland del direttore sportivo del Borussia Monchengladbach, Max Eberl: "Stiamo per affrontare una seconda parte di stagione molto complicata e volevamo mettere da parte ogni altro pensiero. Abbiamo lasciato che Ginter dicesse di non voler rinnovare prima della pausa invernale, il nostro club del resto non è in grado di assecondare le offerte che gli propongono altri club in Europa".