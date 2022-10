Ancora zero minuti in stagione per Denis. Il centrocampista svizzero, che ha lasciato lain prestito nell'ultimo giorno di mercato estivo, non ha avuto l'occasione per debuttare con la maglia delnemmeno nella sfida contro il Manchester United di sabato terminata 1-1, non riuscendo quindi a porre fine al suo periodo di lontananza dal campo. Neanche l'arrivo di Grahamin sostituzione di Thomas Tuchel, insomma, sembra essergli stato di aiuto per invertire un trend negativo.