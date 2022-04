Spunta il giallo attorno al numero 7 della Juventus Dusan Vlahovic. Da qualche ora il bomber serbo sarebbe introvabile sui social, il suo profilo Instagram appare disattivato. I tifosi perplessi su quanto accaduto si interrogano su cosa stia succedendo. Se si tratti di una scelta di Dusan di "mettere in pausa" i propri account o se si tratti di un attacco hacker lo scopriremo prossimamente. Per ora però il numero 7 non ha un profilo Instagram e i tifosi si interrogano sull'accaduto.