Giallo sul contratto di Alvaro? Secondo gli spagnoli di Marca, l'accordo dell'attaccante con l'non sarebbe in scadenza nel giugno del 2023 ma del 2024, perchè sembra che il giocatore abbia firmato, all'insaputa di molti, il rinnovo con i Colchoneros prima di dare il via alla sua seconda esperienza alla. Il classe 1992 piace ancora molto ai bianconeri, che proprio oggi lo hanno salutato e ringraziato con un commovente messaggio , ma questa ipotetica novità potrebbe certamente cambiare le carte in tavola in sede di trattativa.