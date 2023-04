Un passo indietro. Nel momento più importante della stagione, la Juve non vive un momento facile e dopo la forte conferenza di ieri di Massimiliano Allegri ecco un nuovo giallo. In serata, infatti, è arrivata l'esclusione alquanto sospetta dall'elenco dei convocati anche di Angel Di Maria. L'attaccante argentino, ufficialmente, non è partito per Bologna (calcio d'inizio stasera alle 20.45 al Dall'Ara) per un problema alla caviglia, ma sotto potrebbe esserci l'ennesimo caso interno di questa annata. Come riporta Tuttosport, ha infatti accusato questa "leggera distorsione alla caviglia" poco prima della partitella finale interna nell'allenamento di rifinitura della squadra e ha scelto di fermarsi e non farsi convocare. Un'autoesclusione che però è arrivata nel momento stesso in cui Allegri gli aveva fatto capire che non sarebbe partito titolare nella gara di Bologna consegnandogli la pettorina delle riserve.- Una scelta che l'allenatore non ha gradito, soprattutto per le tempistiche con cui gli è stata comunicata e che aumenta la tensione interna a uno spogliatoio che nel momento di grande delusione, quella del -15, ha saputo compattarsi e che invece ora, con quel +15 riottenuto e da difendere, non riesce a trovare una linea comune. E questa sera col Bologna "mangia-grandi" di Thiago Motta, Allegri manderà in campo addirittura la 100esima formazione diversa consecutiva.