In caso di addio di Fabio Paratici alla Juventus, secondo La Gazzetta dello Sport i bianconeri lo sostituiranno con una soluzione interna: il quotidiano infatti è sicuro che la cosa più naturale sarebbe l'automatica promozione di Federico Cherubini, già braccio destro dell'uomo mercato della Juve. Il contratto di Paratici è in scadenza tra poco più di un mese e nel corso della stagione è stato criticato per alcune scelte di mercato, ora sarà la società a decidere il suo futuro.