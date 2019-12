Sono già esaurite le maglie speciali per la Supercoppa, che la Juve ha messo in vendita ieri mattina sul proprio sito ufficiale. Neanche 24 ore e l’edizione limitata, che domani i bianconeri utilizzeranno contro la Lazio, è sold out.



La speciale divisa ha i nomi dei giocatori scritti in arabo, una toppa speciale e altri dettagli tutti voluti per rendere omaggio alla cultura araba. Progettata dall’artista saudita-marocchino Shaker Kashgari, la maglia ha anche evidenziato il nome “Juventus”.



Per i tifosi era possibile acquistare le maglie di Ronaldo, Dybala, Pjanic, De Ligt e Chiellini. Venduta solo sullo store online e ai Megastore di Torino e Milano, nonostante il costo, 250 euro a pezzo, la speciale divisa è già esaurita. La forza della passione del popolo bianconero. Chi non è riuscito a comprarla potrà ammirarla domani sera, quando a Riyad la Juve cercherà di portare a casa il primo trofeo stagionale.