La Juventus ha quasi chiuso per l'arrivo di. I bianconeri sono stati i primi in Italia ad aver messo gli occhi sul classe 2002 del Santos e negli ultimi giorni hanno superato la concorrenza di Milan, Napoli e Benfica. Secondo Tuttosport l'attaccante brasiliano è atteso a Torino già a metà settimana, per definire gli ultimi dettagli e iniziare subito la sua avventura bianconera. Sarà la quarta punta di Allegri, e, nelle gerarchie di Max, andrà a ricoprire il ruolo di vice Morata.