Se la Juventus riuscirà a qualificarsi alla Champions League potrebbe regalarsi Moise Kean. L'attaccante di proprietà dell'Everton si è messo in vetrina in prestito al Psg che vorrebbe confermarlo ed è pronto a trattare con i Toffees, ma la Juventus potrebbe farsi sotto in estate dopo averlo ceduto due anni fa in Premier League. Secondo Tuttosport, il giocatore apre al ritorno alla Juventus a patto che i bianconeri si qualifichino per la Champions.