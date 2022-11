Il futuro diè tutt'altro che certo. Il centrocampista argentino è in prestito con diritto di riscatto. Si giocherà la permanenza a Torino nella seconda parte di stagione ma la dirigenza bianconera avrebbe già individuato i profili per sostituirlo in mezzo al campo. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti, la Juve pensa ai suoi giovani in prestito, ovveroPotrebbero, riferisce il quotidiano, trovare spazio in prima squadra nella stagione 2023/2024, soprattutto se l'argentino dovesse lasciare il club.