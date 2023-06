Conormai sicuro di non rimanere alla Juve si aprono le porte per un rientro alla base di Rovella. Il centrocampista ha convinto tutti nella sua stagione in prestito al Monza.Intanto, il giocatore così sul suo: "Non lo so, vedremo questa estate. Credo di si. Anche questo mi ha fatto crescere. Dopo il campionato per fortuna c’è l’Europeo Under 21 e poi si penserà alla prossima stagione. Quando mi sono allenato con la Juve ho capito il livello che c’è lì. Mi serviva un gradino per stare a quel livello e provare a giocare con loro"