Lasta cercando di definire la cessione di Douglas Costa. L’esterno brasiliano, in scadenza nel 2022, rientrerà dal prestito secco dal Bayern Monaco e si sarebbe accordato in queste ore con il Gremio, che lo ha corteggiato a lungo. L’intesa è sulla base di un contratto fino al 31 dicembre 2023 a 3 milioni di euro all’anno più bonus, la metà di quanto percepisce alla Juve (6 milioni). Il Gremio ha fatto sapere di non essere in grado di pagare il cartellino del brasiliano, dunque la palla passa nelle mani del giocatore. Se rinunciasse per intero allo stipendio percepito in bianconero, il club potrebbe venirgli facilmente incontro con la rescissione del contratto, indirizzando l’affare verso la chiusura.